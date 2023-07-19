19 июля, 08:08,
обновлено 19 июля, 08:18

МЧС увеличило штатную численность на 15 тыс. человек для главков в новых регионах

Она составила 303 тыс. человек

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Штатная численность МЧС России увеличена на 15 тыс. сотрудников для формирования главных управлений в новых регионах РФ, сообщил в среду в ходе правительственного часа на заседании Совета Федерации глава ведомства Александр Куренков.

"С начала 2023 года предельная численность штата МЧС России увеличилась на 15 тыс. человек и составляет 303 тыс. человек. За счет этого МЧС России формирует территориальные органы и подразделения в новых субъектах Российской Федерации", - сказал он. 

Теги:
РоссияКуренков, Александр Вячеславович
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