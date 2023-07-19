19 июля, 08:10,
обновлено 19 июля, 08:15

МЧС сообщило об эвакуации более 8,6 тыс. человек после диверсии на Каховской ГЭС

По словам главы ведомства Александра Куренкова, спасены свыше 2,2 тыс. пострадавших

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более 8,6 тыс. человек эвакуированы после диверсии на Каховской ГЭС, спасены свыше 2,2 тыс. пострадавших. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации в среду.

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"После украинской диверсии на Каховской ГЭС была оперативно организована помощь людям в затопленных населенных пунктах. В ходе спасательной операции эвакуировано более 8,6 тыс. человек. Сотрудниками МЧС России спасено свыше 2,2 тыс. пострадавших", - сказал он.

Куренков добавил, что силами пожарно-спасательных подразделений откачана вода из более 350 зданий. Проведена санитарная обработка 336 социальных объектов и многоквартирных домов на площади более 357 тыс. кв. м. 

Теги:
РоссияКуренков, Александр Вячеславович
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