19 июля, 08:09,
обновлено 19 июля, 08:59
Военная операция на Украине

Работающие в зоне СВО сотрудники МЧС могут получить статус ветеранов боевых действий

По словам главы министерства Александра Куренкова, ведомство также прорабатывает вопрос о ежемесячной надбавке сотрудникам МЧС за особые условия службы в новых регионах, а также в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Крыму и Севастополе

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России, работающие в зоне проведения специальной военной операции, могут получить статус ветеранов боевых действий. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

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"Мы ставим себе задачу по определению статуса ветерана боевых действий для сотрудников МЧС России, участвующих в аварийно-спасательных работах в зоне специальной военной операции", - сказал он.

Ведомство прорабатывает вопрос о ежемесячной надбавке сотрудникам МЧС России за особые условия службы в новых регионах, а также в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Крыму и Севастополе. 

Теги:
РоссияВоенная операция на УкраинеКуренков, Александр Вячеславович
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