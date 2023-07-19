Работающие в зоне СВО сотрудники МЧС могут получить статус ветеранов боевых действий

По словам главы министерства Александра Куренкова, ведомство также прорабатывает вопрос о ежемесячной надбавке сотрудникам МЧС за особые условия службы в новых регионах, а также в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Крыму и Севастополе

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России, работающие в зоне проведения специальной военной операции, могут получить статус ветеранов боевых действий. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков.

"Мы ставим себе задачу по определению статуса ветерана боевых действий для сотрудников МЧС России, участвующих в аварийно-спасательных работах в зоне специальной военной операции", - сказал он.

Ведомство прорабатывает вопрос о ежемесячной надбавке сотрудникам МЧС России за особые условия службы в новых регионах, а также в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Крыму и Севастополе.