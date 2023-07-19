19 июля, 08:14

Мэрия Барнаула решила расселить аварийный дом, откуда эвакуировали жильцов

Пока жильцам предложено воспользоваться пунктом временного размещения

БАРНАУЛ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Барнаула приняли решение расселить многоквартирный аварийный жилой дом 1914 года постройки, из которого в среду из-за опасности для проживания эвакуировали всех жильцов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мэрии города.

"В Барнауле расселят аварийный дом по адресу Пролетарская, 78. Такое решение принято сегодня на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В доме четыре квартиры, в которых, по уточненным данным, проживают 12 человек", - сказано в сообщении.

Пока жильцам предложено воспользоваться пунктом временного размещения. Эксперты проведут оценку рыночной стоимости жилых помещений, по ее результатам владельцы собственности получат денежные выплаты. Помещения будут взяты под круглосуточную охрану полицией. 

Теги:
РоссияАлтайский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация