Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг по количеству оформленных "Пушкинских карт"

В первую десятку рейтинга также вошли Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская, Кемеровская, Ростовская, Волгоградская и Нижегородская области

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Лидерами среди регионов по количеству оформленных "Пушкинских карт" стали Москва и Санкт-Петербург. В первую десятку рейтинга также вошли Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская, Кемеровская, Ростовская, Волгоградская и Нижегородская области, сообщила на заседании комитета по культуре Государственной думы заместитель министра культуры России Надежда Преподобная.

"Безусловным лидером является Москва, приобретено почти 18% всех билетов за весь период. Вторым идет Санкт-Петербург, дальше идут Республика Башкортостан, Челябинская область, Нижегородская область, Кемеровская, Краснодарский край, Ростовская и Волгоградская [области]", - сказала Преподобная.

Заместитель министра культуры напомнила, что всего с момента запуска программы "Пушкинские карты" оформили более 8,6 млн молодых россиян, что составляет свыше 50% молодежи от 14 до 22 лет. К программе присоединились более 10,7 тыс. организаций культуры, в том числе 3,9 тыс. кинотеатров и 1 тыс. музеев. Самым популярным направлением остается кино: более трети всех билетов приобретаются в кинотеатры. 21% от общего количества составили спектакли и концерты, 16% - выставки, 2% - лектории и творческие встречи.

"Самыми популярными организациями стали музеи. Безусловный лидер - Третьяковская галерея, за ней идет Государственный Эрмитаж и Исаакиевский собор", - добавила Преподобная.

О программе

Всероссийская программа "Пушкинская карта" была запущена 1 сентября 2021 года. С ее помощью этой карты граждане в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать походы в театры и музеи, на концерты, номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.