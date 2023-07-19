19 июля, 08:13,
обновлено 19 июля, 08:17

МЧС предложило создавать межведомственные штабы гражданской обороны

По словам главы ведомства Александра Куренкова, министерство совместно с сенаторами вышло с инициативой о внесении изменений в федеральный закон "О гражданской обороне"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. МЧС России совместно с сенаторами предлагает внести изменения в закон о гражданской обороне и закрепить создание межведомственных штабов гражданской обороны на федеральном и региональном уровнях. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

"С учетом опыта проводимых мероприятий на приграничных территориях, мы большое значение придаем развитию гражданской обороны, МЧС России совместно с сенаторами вышло с инициативой о внесении изменений в федеральный закон "О гражданской обороне", - сказал министр.

"Предлагается создание межведомственных штабов гражданской обороны: на федеральном уровне - под моим руководством, а в субъектах РФ - под руководством начальников главных управлений МЧС России", - уточнил Куренков. 

Теги:
РоссияКуренков, Александр Вячеславович
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