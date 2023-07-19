Бойцы запорожского батальона имени Павла Судоплатова получили госнаграды

Как отметил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, эти бойцы находятся на линии боевого соприкосновения в регионе

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Бойцы батальона имени Павла Судоплатова, которые находятся на линии боевого соприкосновения в Запорожской области, получили государственные награды. Об этом сообщил в среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"В соответствии с указом президента РФ за проявленные героизм, мужество и отвагу при выполнении воинского долга награждены медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени и медалью "За отвагу" бойцы добровольческого батальона Запорожской области имени Павла Судоплатова и других подразделений, дислоцирующихся на территории Запорожской области. Благодарен правительству РФ за внимание и особую честь, которой удостоены наши ребята", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.

В сентябре 2022 года Балицкий подписал указ о создании в Запорожской области добровольческих батальонов. Один из них назван в честь Павла Судоплатова (1907-1996) - уроженца города Мелитополя, советского разведчика, который внес большой вклад в борьбу с украинским национализмом, а также германскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны.