19 июля, 08:14,
обновлено 19 июля, 08:21

В России подготовили новую редакцию порядка эвакуации населения и материальных ценностей

Алексей Коновалов/ ТАСС
© Алексей Коновалов/ ТАСС

По словам главы МЧС Александра Куренкова, "опыт проведения специальной военной операции подтвердил, что эвакуация является одним из наиболее эффективных способов защиты населения при военных опасностях"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. МЧС России подготовило новую редакцию порядка проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков в ходе выступления на правчасе в Совете Федерации в среду.

"Опыт проведения специальной военной операции подтвердил, что эвакуация является одним из наиболее эффективных способов защиты населения при военных опасностях. В связи с этим мы совместно с федеральными и региональными структурами подготовили проект постановления правительства РФ, утверждающий новую редакцию порядка проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы", - сказал он. 

Теги:
РоссияКуренков, Александр Вячеславович
© Информационное агентство ТАСС
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