Участники "Московского долголетия" вместе с дизайнерами разработали пять модных коллекций

Все коллекции одежды посвятили Москве

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Пятьдесят участников "Московского долголетия" на занятиях "Мастерской дизайнеров" подготовили пять модных коллекций, которые уже отправлены на производство. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра Москвы.

"Для участников проекта "Московское долголетие" в третий раз были открыты творческие лаборатории "Мастерская дизайнеров". В течение полутора месяцев 50 москвичей старшего поколения работали в тандеме с известными российскими модельерами над созданием эскизов для пяти авторских коллекций одежды. В этом году наставниками стали Игорь Гуляев, Леонид Алексеев, Джемал Махмудов, Денис Еремкин и Ксения Новикова", - говорится в сообщении.

Модельеры отобрали в свои команды по десять участников "Московского долголетия" более чем из 500 человек, которые прислали на конкурсный отбор свои работы. Все коллекции одежды посвятили Москве. В их числе коллекция "Улица Москва", в которой будет показан уличный стиль, "Московские окна", где учтены все тенденции современной моды, а главным цветом станет белый. Также среди них коллекция "Огни Москвы", которая опирается на стиль 1950-х годов, посвященная транспорту столицы "Метропортация" и "Московский триумф" с женственными образами.

"Сейчас работа мастерских перешла в стадию производства, где участники смогут также получить необходимый опыт и познакомиться с полным циклом создания модных коллекций", - приводятся в сообщении слова замруководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова.

Стать участником проекта "Московское долголетие" могут все желающие жители столицы старшего возраста: женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет. Занятия проекта бесплатные.