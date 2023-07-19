Мишустин поблагодарил Минтранс и ФТС за расширение пункта пропуска "Верхний Ларс"

По словам премьер-министра, "прежде всего нужно думать о людях, которые страдают, если не работают такие механизмы, в очередях стоят"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поблагодарил сотрудников Минтранса, Федеральной таможенной службы (ФТС) и других ведомств за увеличение пропускной способности КПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией.

Врио руководителя ФТС Руслан Давыдов встрече 19 июля с главой кабмина доложил о том, как улучшают работу пунктов пропуска. По его словам, в местах, где затруднено движение, как в "Верхнем Ларсе", создают дополнительные площадки.

"Премьер Армении Никол Воваевич Пашинян просил об этом", - напомнил в ответ Мишустин. "Мы в Сочи дали ему соответствующие обещания, которые были неукоснительно выполнены. Хотел бы поблагодарить сотрудников таможни, которые вместе со специалистами из Минтранса, из других ведомств принимали активное участие [в том], чтобы все вопросы, связанные с пропускной способностью "Верхнего Ларса", были решены", - добавил премьер РФ.

Давыдов, в свою очередь, рассказал о том, как идет совместная работа на "Верхнем Ларсе". "Армянские коллеги тоже помогают нам координировать работу с грузинскими партнерами, с которыми мы, в частности, договариваемся, как подавать машины друг другу на контроль", - сказал врио главы ФТС.

"Здоровая кооперация", - оценил Мишустин. "Прежде всего нужно думать о людях, которые страдают, если не работают такие механизмы, в очередях стоят. И теряют средства предприниматели", - добавил премьер-министр.

В настоящее время грузоперевозки между Арменией и Россией идут сухопутным маршрутом через пограничный пункт пропуска "Верхний Ларс". Ранее вице-премьер Армении Мгер Григорян отмечал, что количество полос для движения через КПП "Верхний Ларс" увеличилось с 11 до 39, а предельный поток грузовиков вырос с 300 до 1 400 машин в сутки.