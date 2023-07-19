В столичном Покровском-Стрешневе появится многоуровневый парк с сухим фонтаном

Помимо зеленых зон, в парке будут оборудованы места для отдыха с лавочками, навесами и удобными беседками

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Обустройство Центрального парка площадью 7 тыс. кв. м началось в жилом районе на территории Покровского-Стрешнева в Москве. Об этом сообщил в среду заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Общая площадь Центрального парка превышает 7 тыс. кв. м, при его устройстве используется геопластика, которая позволит создать рельеф с перепадом высот как в естественной природе. Здесь появятся холмы с цветниками и кустарниками, многоярусные зоны отдыха. Помимо зеленых зон, будут оборудованы места для отдыха с лавочками, навесами и удобными беседками", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства правительства Москвы.

Заммэра отметил, что застройщик уже приступил к бетонированию пешеходных дорожек и лестниц. "На участке уже выполнена вертикальная планировка, разбивка парковой зоны, готова ливневая канализация. Следующий этап - проведение монолитных работ. В ближайший месяц будет забетонирована лестница в зоне центральной площади и пешеходные дорожки", - добавил глава стройкомплекса.

Как сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, концепция парка разработана архитектурным бюро Wowhaus. "Центральное место займет площадь с сухим фонтаном. В таких фонтанах вода как будто бьет прямо из земли, что напоминает природные источники. Сухие фонтаны создают особый микроклимат, при этом не требуют большого расхода воды и электроэнергии, а также легко "консервируются" на зиму", - подчеркнул Кузнецов.

Главный архитектор уточнил, что рядом с сухим фонтаном в составе Центрального парка запроектирован плейхаб - большая детская площадка площадью 400 кв. м. "Эта игровая зона для детей от 3 до 12 лет с самыми разнообразными игровыми элементами: качели, горки, батут, скалодром, полосы препятствий, балансиры, переговорные трубы и многое другое. Все элементы объединены в игровой маршрут. На площадке предусмотрено бесшовное ударопоглощающее резиновое покрытие", - резюмировал Кузнецов.

Центральный парк будет полностью готов к сдаче второй очереди жилого района LIA - урбан-блоков Park 1 и City 2 на 1 314 квартир, которые планируются к вводу в четвертом квартале текущего года, заключили в пресс-службе стройкомплекса.