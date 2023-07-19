Куренков заявил, что оперативные прогнозы ЧС позволили снизить ущерб на 20 млрд рублей

Как отметил глава МЧС, за 2022 год "разработанные прогнозы и модели развития чрезвычайных ситуаций были оперативно доведены до органов власти субъектов и муниципальных образований"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Оперативные прогнозы и модели чрезвычайных ситуаций, а также реагирование на них позволило снизить ущерб от природных и техногенных катастроф на 20 млрд рублей. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации в среду.

"За прошлый год разработанные прогнозы и модели развития чрезвычайных ситуаций были оперативно доведены до органов власти субъектов и муниципальных образований. Реагирование на них позволило снизить ущерб от природных и техногенных катастроф на 20 млрд рублей", - сказал он.