В "Технограде" проведут онлайн-курс по созданию личного образа

Первое занятие состоится 22 июля

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московский Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ проведет с 22 июля по 1 августа онлайн-курс "Мой успешный образ себя". Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

"Начинается регистрация на новый онлайн-курс "Мой успешный образ себя" центра развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ. Слушатели улучшат свои навыки самопрезентации, научатся создавать правильное впечатление о себе и закреплять этот образ в глазах собеседника", - говорится в сообщении.

Первый вебинар состоится 22 июля и будет посвящен разбору основных психотипов человека. На занятии 25 июля участников научат задавать правильные вопросы, чтобы распознать неискренность в разговоре с собеседником, а 29 июля слушатели узнают, как произвести благоприятное впечатление на первой встрече. Последний вебинар пройдет 1 августа, на нем рассмотрят разнообразные техники переговоров и правила их применения.

"Курс прочитает Юлия Елизарова, клинический психолог, профайлер, полиграфолог, спикер российского общества "Знание", тренер центра развития карьеры "Техноград". Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития", - уточняется в сообщении.

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" - образовательная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Центр развития карьеры является одним из направлений деятельности "Технограда". Специалисты центра помогают в поиске профессий, карьерном планировании и поиске призвания.