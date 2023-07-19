Мишустин указал на необходимость настроить работу пропускных пунктов на юге и востоке РФ

Премьер-министр также попросил врио главы ФТС Руслана Давыдова рассказать, что делается для того, чтобы все процедуры на пунктах пропуска были качественными, быстрыми, удобными и современными для всех, кто ввозит груз

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Властям РФ необходимо настроить работу пропускных пунктов, так как все больше грузов поступает в страну с юга и востока. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с врио главы Федеральной таможенной службы России Русланом Давыдовым.

"Сейчас в стране продолжается серьезная переориентация транспортных и логистических путей. Традиционные транспортные потоки преобразуются, и все больше и больше грузов поступает к нам с юга, с востока. Что очень важно, необходимо настроить работу пропускных пунктов - это очень важный элемент", - сказал глава кабмина.

Мишустин попросил Давыдова рассказать, что в настоящее время делается, чтобы все процедуры на пунктах пропуска были качественными, быстрыми, удобными и современными для всех, кто ввозит груз.