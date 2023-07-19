В центре площадки Московского урбанфорума в Гостином дворе разместят интерактивное дерево

Вокруг объекта установят инсталляции с тестами-заданиями

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Центральным объектом площадки Московского урбанистического форума в Гостином дворе станет интерактивное дерево, вокруг которого установят инсталляции с тестами-заданиями. Каждый тест посвящен одному из семи метанавыков, которые помогают развивать детям в столичных школах, сообщается в среду на портале мэра Москвы.

"На Московском урбанистическом форуме в Гостином дворе расскажут о метанавыках человека будущего. Центральным объектом площадки станет интерактивное дерево. Его корни и ствол символизируют фундаментальные навыки и знания, полученные в школах, колледжах или вузах. Вокруг него разместятся инсталляции с тестами-заданиями. По результатам выполнения заданий посетители смогут в интерактивном формате детально познакомиться с каждым из метавыков и узнать, какой из них стоит прокачать для самого себя", - говорится в сообщении.

Например, в зоне эмоционального интеллекта будет размещен большой круг эмоций с экраном посередине. На нем покажут фотографии актеров и комиков, выражающих какую-либо яркую эмоцию. А в зоне "Коммуникативность" искусственный интеллект проанализирует голос гостя по множеству параметров, включая чистоту речи и эмоциональность, и даст рекомендации по развитию речевых навыков.

В зоне "Цифровая грамотность" посетители окажутся в абстрактном информационном пространстве. Здесь с помощью сенсорного экрана за 60 или 90 секунд необходимо будет проверить информацию на подлинность, найти файлы или письма с вирусами. Выполнив все задания, посетители смогут понять, что такое метанавыки, а также для чего необходимо их развивать.