19 июля, 08:37

МЧС рассчитывает на 205 млрд рублей дополнительного финансирования в 2024-2026 годах

По словам главы ведомства Александра Куренкова, министерство также прорабатывает механизмы выделения дополнительных средств

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. МЧС требуется дополнительное финансирование в размере 205 млрд рублей на 2024-2026 годах из-за роста цен на закупаемую технику и создание подразделений на новых территориях РФ. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

"Значительный рост стоимости закупаемой техники и оборудования, а также создание подразделений на новых территориях создало риски недостижения установленных показателей обеспеченности. Поэтому потребность в дополнительном финансировании МЧС России на 2024-2026 годы составляет более 205 млрд рублей", - сказал министр на правительственном часе в Совете Федерации.

Куренков также отметил, что ведомство прорабатывает механизмы выделения дополнительных средств и рассчитывает в этой работе на поддержку сенаторов. 

Теги:
РоссияКуренков, Александр Вячеславович
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