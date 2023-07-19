Сын Игоря Ясуловича сообщил, что артист не подключен к аппарату ИВЛ

Его состояние оценивается как нормальное, добавил Алексей Ясулович

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Состояние 81-летнего народного артиста РФ Игоря Ясуловича, сыгравшего во многих известных фильмах, в том числе в комедии "Бриллиантовая рука" (1968), который был госпитализирован в одну из московских клиник 13 июля, нормальное. Он не в реанимации, его не подключали к аппарату ИВЛ, сообщил ТАСС в среду сын артиста кинорежиссер и актер Алексей Ясулович.

Ранее в Telegram-канале Mash написали, что якобы состояние актера ухудшилось, он находится в реанимации, и его подключили к аппарату ИВЛ.

"Состояние нормальное, вот сегодня с ним разговаривал, никакого ИВЛ там нет, все под контролем, все в порядке", - сказал собеседник агентства.

В 1962 году Ясулович окончил актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК, ныне - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова), в 1974 году - режиссерский факультет того же вуза. К числу наиболее известных ролей актера относятся Виктор Николаевич в комедии "Бриллиантовая рука" (1968, Леонид Гайдай), инженер Щукин в комедии "12 стульев" по одноименному роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1971, Леонид Гайдай), Электрон Иванович в телефильме "Гостья из будущего" по мотивам фантастической повести Кира Булычева "Сто лет тому вперед" (1984, Павел Арсенов). Кроме того, Ясулович известен как актер дубляжа. C 1994 года - актер Московского театра юного зрителя. Является художественным руководителем актерского факультета ВГИКа, также преподает в ГИТИСе.