В районе Ивановское создадут новые пешеходные маршруты

Вдоль улицы Сталеваров проложат дорожки, проведут освещение, поставят лавочки и урны, а также приведут в порядок газон

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Новые пешеходные маршруты и площадки для выгула собак сделают к сентябрю вдоль улицы Сталеваров в Москве. Об этом сообщается в среду на официальном сайте мэра столицы.

"Новые пешеходные маршруты и площадки для выгула собак появятся вдоль улицы Сталеваров в районе Ивановское <...>. Ранее эта территория представляла собой пустырь с протоптанными дорожками от жилых домов к пешеходному переходу через МКАД в сторону Реутова. После благоустройства маршрут от Новогиреевского пруда до строения 35 на улице Сталеваров станет комфортным и безопасным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там проложат дорожки, проведут освещение, поставят лавочки и урны, а также приведут в порядок газон. Также обновят две существующие площадки для выгула собак и сделают еще две новые. "Завершить работы планируется к сентябрю", - добавили в пресс-службе.