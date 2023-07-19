МЧС заявило о необходимости построить еще 600 пожарных частей

Глава ведомства Александр Куренков отметил, что на сегодня в градостроительные планы не входит строительство пожарных частей

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Необходимость в строительстве 600 пожарных частей имеется в настоящее время в России. Об этом заявил глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"На сегодняшний день в РФ есть потребность в пожарных частях, их как минимум 600. Мы должны построить 600 пожарных частей", - сказал он.

Куренков добавил, что "готов закрыть эту проблему самим собой, грубо говоря". "Но мне нужна будет помощь и союзничество депутатов Госдумы и сенаторов. Почему? Потому что без широкой программы обеспечения пожарными частями регионов мы не справимся. На сегодня в градостроительные планы не входит строительство пожарных частей", - добавил он.