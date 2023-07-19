Маршрут в Крым через новые регионы появился в сервисе "Яндекс.Карты"

Сухопутный коридор стал особенно востребован после атаки на Крымский мост

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Сервис "Яндекс.Карты" добавил возможность прокладывать автомобильный маршрут между Крымским полуостровом и материковой частью России через новые регионы, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Крыма.

"В приложении "Яндекс.Карты" появилась возможность прокладывать автомобильный путь с территории Крыма в Ростовскую область и обратно по альтернативному сухопутному маршруту - через новые российские регионы", - говорится в сообщении.

Сухопутный коридор в Крым через новые регионы России стал особенно востребован после атаки на Крымский мост, которую совершили два украинских надводных беспилотника.

После теракта на мосту путь через новые регионы выбрали более 5,5 тыс. автомобилистов.