Московские творческие конкурсы объединили более 50 тыс. юных художников из России и мира

Среди них были ученики из 362 столичных школ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более 50 тыс. детей из России и восьми стран мира в 2022/2023 учебном году присоединились к московским творческим конкурсам, конференциям и выставкам, на которых развили креативное мышление и умение визуализировать образы. Об этом в среду рассказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Свыше 50 тыс. юных художников из всех регионов России и восьми стран приняли участие в московских конкурсах по изобразительному искусству, среди них были ученики из 362 столичных школ. Для участия в самом крупном конкурсе года - Всероссийском изобразительном диктанте - московские школьники создавали творческие композиции по теме "Мастера своего дела". Всего в конкурсе состязались более 20 тыс. юных художников, победителями конкурса стали 178 человек, гран-при получили 50 участников", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, в конкурсе детского рисунка "Через искусство - к жизни" участвовали более 7,5 тыс. учащихся из 83 регионов России и шести стран. Тема конкурса - "Лицо моего города" - помогла участникам увидеть особенности и ценности окружающего их пространства, иначе взглянуть на улицы родного города. Победителями стали 211 человек, 623 получили статус лауреатов.

В течение 2022/2023 учебного года сотрудники управления непрерывного художественного образования организовали и провели в столице пять пленэров под общим названием "Культурное наследие". Работа над изображением городского пейзажа приобщила детей к историческому и культурному наследию: они изучили архитектуру, памятники и особенности современного городского пространства.

Целый ряд конкурсов был посвящен главным событиям культурной жизни страны, знаменательным датам и праздникам. Среди них - Артакиада по изобразительному искусству "Изображение и слово", которая была приурочена к Году науки. Основной темой определили образ научного мира в детских литературных произведениях. В проекте участвовали более 4,6 тыс. детей, из них 177 стали победителями, 494 - призерами. Ежегодный московский конкурс детского рисунка имени Нади Рушевой посвятили Году педагога и наставника. Более 2,9 тыс. детей из 27 регионов России подготовили творческие работы о великих педагогах мира, истории российской школы и образования.

В рамках проекта "Календарь актуальных событий" на протяжении всего учебного года проходили арт-акции, приуроченные к знаменательным датам из жизни страны. Например, в этом учебном году отмечали 200-летний юбилей А. Н. Островского, 150-летие М. М. Пришвина, 135-летие С. Я. Маршака. Всего в арт-акциях участвовали более 7,9 тыс. человек из 86 регионов России и шести стран.