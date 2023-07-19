В Орловской области создадут отряд народной дружины "Бригада Катукова"

Инициативу по его созданию выдвинули ветераны боевых действий

ТАСС, 19 июля. Власти Орловской области приняли решение о создании отряда народной дружины "Бригада Катукова", который будет помогать правоохранителям в обеспечении безопасности. Инициативу по его созданию выдвинули ветераны боевых действий, готовить дружинников будут на полигоне МВД в Орловском муниципальном округе, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.

"Сегодня в ходе заседания оперативного штаба Орловской области принято очень важное и актуальное решение - в регионе будет создан отряд народной дружины под названием "Бригада Катукова" в честь великого маршала, дважды Героя Советского Союза Михаила Ефимовича Катукова", - написал Клычков.

Он отметил, что с инициативой сформировать народные дружины обратились ветераны боевых действий и неравнодушные граждане. Планируется, что новый отряд окажет помощь и содействие правоохранителям в обеспечении безопасности и правопорядка.

По словам Клычкова, перед вступлением в отряд добровольцев будут обучать на полигоне МВД в Орловском муниципальном округе. "Разумеется, предварительно необходимо провести специальную подготовку дружинников - для этого на полигоне МВД в Орловском муниципальном округе будут проведены дополнительные мероприятия по устройству необходимых площадок. Поручил к концу июля завершить все работы. Добровольцев обучат основам боевой подготовки, обращения с оружием, оказания медицинской помощи, ориентирования на местности и другим важным навыкам", - пояснил губернатор.

Клычков добавил, что информацию о вступлении в отряд можно найти в специальной группе во "ВКонтакте", где будет размещен образец заявления на вступление в дружину. Кроме того, прием добровольцев будет вестись в здании администрации Советского района в городе Орле.

Отряды территориальной самообороны уже сформированы в ряде регионов, в том числе в Белгородской и Курской областях. Так, в состав белгородской теробороны входят порядка 3 тыс. человек, на границе с Украиной с ноября 2022 года создано семь батальонов. В Курской области насчитывается более 2 тыс. участников добровольных народных дружин, а также проходит формирование мобилизационного резерва для обеспечения территориальной обороны.