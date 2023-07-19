В медицинских организациях Пензенской области ввели ограничения из-за кори

Меры касаются плановых госпитализаций

ТАСС, 19 июля. Ограничительные мероприятия ввели в медицинских учреждениях Пензенской области из-за нестабильной ситуации по кори в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства здравоохранения области.

"Ситуация по кори в Пензенской области остается напряженной, поэтому на этой неделе совместно с Роспотребнадзором у нас вышло рекомендательное письмо об ограничительных мерах по плановой госпитализации. Но данные меры очень мягкие, потому что требуется только справка об эпидокружении, которая выдается по месту жительства не ранее, чем за три дня до плановой госпитализации, о том, что вы не были в контакте с больными корью", - сообщила замминистра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

По данным ведомства, эта мера касается вакцинированных лиц, тем же, кто не имеет вакцинации против кори, необходимо ее пройти, либо предоставить справку о том, что они переболели корью. Кроме того, по словам Воробьевой, на всех лиц, кто находился в контакте с заболевшими корью, обязательно накладывается карантин на 21 день.

Ранее сообщалось, что число случаев кори в Пензенской области увеличилось до 69, большинство из них приходится на детей. Крупный очаг заболевания был выявлен в конце июня в селе Средняя Елюзань. Также случаи заражения были выявлены в Пензе, Кузнецке, Неверкино, Шемышейке. Область получила 2,5 тыс. доз вакцины от кори, приоритетно прививку получает взрослые жители, которые вступали в контакт с заболевшими корью, отмечали в Минздраве региона.