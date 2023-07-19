Московские школьники провели июнь в ведущих вузах страны на предпрофессиональных каникулах

Заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что навыки и опыт, которые получают дети в таком необычном формате обучения, помогают им осознанно выбрать вуз и профессию

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Московские школьники в июне посетили предпрофессиональные каникулы более чем в 10 вузах города. Об этом в среду журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Предпрофессиональные каникулы - это одна из многих возможностей, которые есть у столичных детей для ранней профориентации. Они помогают ближе познакомиться с будущей профессией <...>. За прошедший июнь дети посетили занятия по множеству направлений, включая информационные технологии и программирование, энергетику, космические исследования, журналистику и связи с общественностью, экологию, международные отношения, здравоохранение и медицину. Навыки и опыт, которые получают ребята в таком необычном формате обучения, помогают им осознанно выбрать вуз и профессию", - сказала Ракова.

Она уточнила, что каникулы для школьников провели Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, Университет науки и технологий "МИСиС", Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Финансовый университет при правительстве РФ.

С сентября 2023 года учащиеся предпрофессиональных классов будут получать образование по новому стандарту. По всем школьным предметам обновят программы - в них войдут элементы знакомства с будущими профессиями. Все ученики посетят профильные городские предприятия, чтобы увидеть изнутри, что представляет собой выбранная сфера. Каждый пройдет подготовку по специальности в колледже и вместе с аттестатом об окончании школы получит свидетельство о профессии.