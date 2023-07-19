Создатели мультсериала "Тима и Тома" запустили совместный проект с сетью ресторанов в КНР

В пресс-службе ГК "Рики" сообщили, что в более чем 400 заведениях во всех провинциях Китая появилось оформление в стилистике анимационного проекта, товары с его персонажами и специальное детское меню

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Создатели российского мультсериала "Тима и Тома" (группа компаний "Рики") объявили о сотрудничестве с сетью ресторанов Xibei в Китае. Как сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГК "Рики", в более чем 400 заведениях во всех провинциях КНР появилось оформление в стилистике анимационного проекта, товары с его персонажами и специальное детское меню.

"Примечательно, что для Xibei Catering Group это новый и уникальный за 35 лет существования опыт подобного сотрудничества. Именно "Тима и Тома" стал первым проектом, выбранным для проведения большой совместной акции. Партнерство с брендом "Тима и Тома" предполагает оформление ресторанов в стилистике сериала, специальное детское меню, брендированную продукцию, товары и игры с персонажами сериала, а также детские праздники и мероприятия", - говорится в сообщении.

Сотрудничество осуществляется в партнерстве с видеохостингом Youku Kids (часть Alibaba Group) - китайской цифровой платформой, которая выводит в эфир зарубежные проекты совместного производства. Отмечается, что в акции участвуют более 400 точек гиганта общественного питания в 58 городах всех китайских провинций.

Генеральный директор ГК "Рики" Юлия Немчина отметила, что "Тима и Тома" стал первым российским анимационным проектом для дошкольников в портфеле Alibaba Group. "Успешный старт стал импульсом на пути к стратегическому сотрудничеству, включающему производство и продвижение в Китае. В этом году партнер сделал основную ставку на развитие бренда, маркетинг и расширение лицензионной программы", - приводит ее слова пресс-служба.

Сериал "Тима и Тома" с 2018 года производится студией "Петербург" (входит в состав ГК "Рики") в партнерстве с Youku Kids. Отмечается, что план производства согласован до 2025 года. "Всестороннее участие Youku Kids в разработке сюжета, производства, транслировании и продвижении сделало проект "Тима и Тома" более близким и понятным китайскому зрителю. Всего за несколько лет общее количество просмотров серий о бегемотике и слоненке превысило 6 млрд", - добавили в пресс-службе.

Говоря о ближайших планах, касающихся Китая, Немчина отметила, что 20 июля ГК "Рики" впервые примет участие в работе международной выставки авторских прав на анимацию (China International Animation Copyright Fair) в Гуандуне. На своем стенде группа компаний представит в том числе уже известные в Китае "Фиксики", а также сериалы "ДиноСити" и "Бодо Бородо". "Мы искренне надеемся, что к 2024-му году новые проекты уже будут доступны в Поднебесной", - сказала Немчина.