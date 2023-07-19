В 1 тыс. пунктов временного размещения в России находятся более 40 тыс. эвакуированных

По словам главы МЧС Александра Куренкова, всего в регионах страны подготовлено свыше 110 тыс. мест для круглогодичного размещения эвакуируемого населения

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Более 40 тыс. эвакуированных находятся в настоящее время в свыше 1 тыс. пунктов временного размещения, развернутых в регионах России. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

"Хочу отметить субъекты, в которых развернуто свыше 1 тыс. пунктов временного размещения. На сегодняшний день в них получают всю необходимую помощь более 40 тыс. эвакуированных граждан. А всего в регионах страны подготовлено свыше 110 тыс. мест для круглогодичного размещения эвакуируемого населения", - сказал он.

Куренков отметил, что в октябре прошлого года беспрецедентной стала эвакуация жителей Херсона и ближайших населенных пунктов. "В ходе нее под руководством оперативной группы МЧС России в короткие сроки перемещены на территории других субъектов России около 100 тыс. человек", - добавил он.