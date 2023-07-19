Музеи Москвы предложили более 30 площадок для аренды в сервисе "Вместе с культурой"

В частности, забронировать можно помещения в Государственном музее им. Пушкина, Музее космонавтики и музее-заповеднике "Царицыно"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Столичные музеи предлагают более 30 площадок для аренды в сервисе "Вместе с культурой". Забронировать для частных мероприятий можно помещения в Государственном музее им. Пушкина, Музее космонавтики, музее-заповеднике "Царицыно", Дарвиновском музее и даже Московском зоопарке, сообщается в среду на портале мэра Москвы.

"В столичных музеях можно организовать мероприятия различного формата - от камерных встреч до более масштабных событий. Большинство помещений, представленных в сервисе "Вместе с культурой", многофункциональны. Они подойдут, к примеру, для тренингов, мастер-классов, концертов и фотосессий", - говорится в сообщении.

Так, в Государственном музее А.С. Пушкина для краткосрочной аренды доступно несколько площадок. Недавно здесь реконструировали усадебный двор и фасад бывшего каретного сарая усадьбы Хрущевых - Селезневых. Его внутреннее пространство приспособили под концертный зал, рассчитанный на 240 мест. Государственный музей обороны Москвы предлагает арендаторам просторный выставочный зал, который подходит для проведения временных экспозиций.

"В государственном музее-заповеднике "Царицыно" в аренду сдают помещения Большого дворца. Это голубой аванзал, Казаковский зал, Голубая и музыкальная гостиные. <...> Культурный центр "Интеграция" им. Островского предлагает просторный выставочный зал с видом на Тверскую улицу. По желанию арендатора в нем можно оборудовать до 100 посадочных мест. В центре также сдают в аренду небольшой коворкинг и концертный зал. Кроме этого, лекторий и даже целую библиотеку можно забронировать в Московском зоопарке", - отмечается на портале.

Сервисом могут пользоваться физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели. Выбранное учреждение рассмотрит электронную заявку в течение четырех календарных дней.