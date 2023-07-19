Экскурсионные автобусы до Крыма направили через новые регионы

При этом паромное сообщение остается доступным для рейсовых автобусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Все экскурсионные автобусы в Крым и из Крыма будут направляться по сухопутному коридору через новые регионы России - паромное сообщение остается доступным для рейсовых автобусов.

Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса республики.

"Через Керченскую паромную переправу переправляются только рейсовые автобусы. Все остальные автобусы с туристами, которые направлялись в Крым и из Крыма, отправляются по альтернативному сухопутному пути через новые регионы", - говорится в сообщении.

Ранее экскурсионные автобусы могли быть переправлены по Керченской паромной переправе.