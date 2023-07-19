19 июля, 09:32
Атака на Крымский мост

Экскурсионные автобусы до Крыма направили через новые регионы

При этом паромное сообщение остается доступным для рейсовых автобусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Все экскурсионные автобусы в Крым и из Крыма будут направляться по сухопутному коридору через новые регионы России - паромное сообщение остается доступным для рейсовых автобусов.

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Об этом сообщается в Telegram-канале Минтранса республики.

"Через Керченскую паромную переправу переправляются только рейсовые автобусы. Все остальные автобусы с туристами, которые направлялись в Крым и из Крыма, отправляются по альтернативному сухопутному пути через новые регионы", - говорится в сообщении.

Ранее экскурсионные автобусы могли быть переправлены по Керченской паромной переправе. 

Теги:
РоссияКрымАтака на Крымский мост
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