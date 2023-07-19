Очередь на Крымский мост со стороны полуострова возросла почти вдвое

Со стороны Краснодарского края очереди нет

КРАСНОДАР, 19 июля. /ТАСС/. Въезда на Крымский мост со стороны полуострова по состоянию на полдень в среду ожидают 220 автомобилей, очереди со стороны Кубани нет.

Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

В среду по состоянию на 08:00 мск подъезды к Крымскому мосту с обеих сторон были свободны, затем с 09:00 стала образовываться пробка со стороны Керчи, по состоянию на 11:00 в очереди находились порядка 120 авто.

"12:00: в очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств. Время ожидания - около часа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что со стороны Краснодарского края очереди нет.