Преображение Господне: освящение винограда и яблок, традиции и история

​Преображение Господне относится к двунадесятым праздникам, то есть тем, которые связаны с жизнью Иисуса Христа и его Матери — Пресвятой Девы Марии.

Этот знак божественной сущности Иисуса, данный при его земной жизни, описан в трех Евангелиях: от Луки, от Марка и от Матфея. Описания весьма схожи: за сорок дней до своего распятия Христос с тремя учениками — Петром, Иаковым и Иоанном — отправился на север Израиля, в Галлилею. Там во время молитвы и произошло преображение: "И просияло лицо Его как солнце, одежды же Его сделались белыми как свет", а после на учеников спустилось белое облако и раздался глас Божий: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его слушайте".

Пораженные ученики упали на землю перед своим учителем, но он поднял их и попросил не рассказывать никому об увиденном чуде до того момента, пока он не воскреснет из мертвых.