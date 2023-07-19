В Дагестане открыли "капсулу времени" с посланием ветеранов Великой Отечественной войны

Капсулу заложили в 2004 году

МАХАЧКАЛА, 19 июля. /ТАСС/. Церемония открытия "капсулы времени", которая была заложена в 2004 году, с посланием ветеранов Великой Отечественной войны состоялась в среду в парке имени Ленинского комсомола в Махачкале в рамках празднования 80-й годовщины завершения битвы за Кавказ. Текст послания зачитал председатель совета ветеранов Республики Дагестан Магарам Алиджанов, передает корреспондент ТАСС.

"В этот торжественный день старта традиционной республиканской "Вахты памяти - 2004" и в преддверии всенародного праздника - 60-летия Великой Победы - мы, ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, обращаемся к вам, молодым представителям многонационального дагестанского народа нового XXI тысячелетия <…>. Выражаем уверенность в том, что молодежь республики, храня верность лучшим традициям старших поколений и героическому прошлому наших народов, внесет достойный вклад в социально-экономическое развитие республики, в дело укрепления мира и стабильности, согласия и взаимопонимания в Дагестане", - зачитал послание Алиджанов.

Во время церемонии глава региона Сергей Меликов напомнил, что в этом году республика будет отмечать 80-летие победы в битве за Кавказ. "Эта битва безоговорочно сокрушила планы гитлеровцев по захвату Владикавказа, а далее Грозного, Махачкалы, Баку, и последующего выхода через Закавказье на Ближний Восток. По официальным данным, в тех тяжелейших сражениях погибли более 1 млн советских солдат", - сказал во время церемонии глава региона.

Капсулу после открытия передали на хранение в музей боевой славы имени В. В. Макаровой.