Успение Пресвятой Богородицы: история, смысл и традиции праздника

После Вознесения Господня Матерь Божия осталась на попечении апостола Иоанна Богослова, которому Иисус Христос завещал заботиться о Ней, как о родной матери.

Для ближайших учеников Иисуса Христа и всех верующих Она была утешением и назиданием. Апостолы записывали все, что Матерь Божия рассказывала о Своей жизни и о жизни Своего сына.

Однажды, когда Пресвятая Мария молилась на Елеонской горе, явился Ей архангел Гавриил с райской финиковой ветвью в руках и принес весть, что через три дня окончится Ее земная жизнь и Господь возьмет Ее к Себе. Матерь Божия обрадовалась этой вести: Она поняла, что сможет встретиться с сыном.

После кончины Матери Божьей апостолы погребли Ее тело в Гефсимании. На церемонии присутствовали все, кроме апостола Фомы. На третий день, когда Фома прибыл к Елеонской горе, он пожелал увидеть Ее гроб. Его открыли, но тела Богородицы в нем уже не было, там лежала только плащаница.