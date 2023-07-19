В Саратовской области отличившиеся участники спецоперации смогут бесплатно получить землю

Речь идет о поддержке военных, добровольцев, служащих Росгвардии, членов их семей

САРАТОВ, 19 июля. /ТАСС/. Участники спецоперации, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами, смогут получить бесплатные земельные участки в Саратовской области. Такие поправки в закон в двух чтениях приняли депутаты областной думы, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

Речь идет о поддержке военных, добровольцев, служащих Росгвардии, членов их семей.

"Предлагается определить следующие категории граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков в собственность: лица, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющиеся ветеранами боевых действий", - сообщила министр - председатель комитета по управлению имуществом области Екатерина Лавренко.

В случае смерти от ранений или заболеваний, полученных в ходе спецоперации, право на землю получают члены их семей. По закону получить можно один земельный участок из государственной или муниципальной собственности, добавила Лавренко.