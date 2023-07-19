Суд в Екатеринбурге отклонил апелляцию "Мемориала" на штраф за дискредитацию ВС РФ

Сумма штрафа составила 300 тыс. рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Свердловский областной суд отклонил апелляцию екатеринбургской общественной организации "Мемориал" (признана в РФ НКО-иноагентом), которой ранее был назначен штраф в размере 300 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Проверив материалы дела, Свердловский областной суд не нашел оснований к отмене постановления Ленинского районного суда Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Ранее Ленинский районный суд города признал "Мемориал" виновной и назначил административный штраф в размере 300 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил РФ). В организации сообщали, что поводом для составления протоколов стали две публикации на сайте организации.