19 июля, 10:09

Жителям Подмосковья рекомендовали отказаться от посещения парков из-за непогоды

В министерстве благоустройства региона попросили воздержаться от прогулок вблизи высоких деревьев

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Жителям Московской области рекомендуют воздержаться от посещения парков и лесопарков в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

"В связи с плохими погодными условиями, дождем и порывистым ветром жителям и гостям Подмосковья рекомендуется воздержаться от прогулок в парках и лесопарках вблизи высоких деревьев. Когда непогода закончится, будем рады снова видеть вас в наших парках и лесопарках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после открытия гостям парков будут доступны дорожки для прогулок и катания на велосипедах, современные спортивные и детские площадки и комфортные зоны для отдыха. 

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