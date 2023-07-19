19 июля, 09:42

Около 600 сотрудников МЧС получили служебные квартиры с начала 2021 года

Также почти 400 сотрудников обеспечены выплатами и субсидиями для покупки жилья, сообщил глава министерства Александр Куренков

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Почти 600 сотрудников МЧС России за последние два с половиной года получили служебные квартиры, почти 400 сотрудникам обеспечены выплаты и субсидии для покупки жилья. Об этом сообщил глава министерства Александр Куренков в ходе выступления на правительственном часе в Совете Федерации в среду.

"За два прошлых года и первое полугодие 2023 года около 600 сотрудников получили служебные квартиры, 397 сотрудников обеспечены выплатами и субсидиями для приобретения жилья на сумму около 4 млрд рублей", - сказал он.

Министр также рассказал, что разрабатывается целевая программа по строительству пожарных депо и других объектов для обеспечения безопасности в регионах России. "При этом регионам страны в рамках развития территорий и строительства новых жилых кварталов необходимо учитывать требования пожарной безопасности и уделять особое внимание созданию пожарно-спасательных подразделений. Для экономии финансовых средств [следует] использовать типовые проекты пожарных депо", - добавил Куренков. 

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РоссияКуренков, Александр Вячеславович
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