Россия выделила Южной Осетии 10 целевых мест на обучение в ВМА имени С. М. Кирова

Как отметила пресс-секретарь президента республики Наталья Босикова, актуальная информация доведена до родителей и абитуриентов

ЦХИНВАЛ, 19 июля. /ТАСС/. Россия выделила Южной Осетии 10 целевых мест на обучение в Санкт-Петербургской военно-медицинской академии (ВМА) имени С. М. Кирова, сообщила журналистам в среду пресс-секретарь президента закавказской республики Наталья Босикова.

"Ранее Министерство обороны Южной Осетии заявило, что набор абитуриентов в Военно-медицинскую академию на период 2023-2024 годов не производится в связи с отсутствием лимитов. На прошлой неделе президент Южной Осетии провел встречу с родителями абитуриентов и пообещал решить проблему. Все это время работа велась. Глава государства связался с представителями академии - в результате Южной Осетии было выделено 10 целевых мест (лимитов)", - сказала Босикова.

Она добавила, что актуальная информация доведена до родителей и абитуриентов, которые изъявили желание поступить в академию.

Министерство обороны Южной Осетии накануне объявило о наборе абитуриентов, изъявивших желание поступить в Военно-медицинскую академию имени С. М. Кирова на период обучения 2023-2024 годов.

Ежегодно Россия предоставляет для абитуриентов Южной Осетии десятки целевых мест для поступления в различные вузы страны.