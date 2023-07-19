На юге Бурятии прогнозируют сильные дожди и град

Спасатели призывали местных жителей и туристов соблюдать меры безопасности и рекомендовали отказаться от поездок на дальние расстояния

УЛАН-УДЭ, 19 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют сильные дожди, град в южных районах Бурятии 20 и 21 июля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

"По сообщению Бурятского гидрометцентра, 20-21 июля по югу республики ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, местами возможен град", - говорится в сообщении.

Спасатели призывали местных жителей и туристов соблюдать меры безопасности и рекомендовали отказаться от поездок на дальние расстояния, выходов на туристические и горные маршруты, акватории водоемов.

С начала июля в Бурятии несколько дней шли дожди, уровень рек поднялся, наблюдается выход воды на пойму. Вечером 17 июля в Закаменском районе прошел град диаметров 1-3 см, повреждены более 100 жилых домов, социальные учреждения.

Как сообщил ТАСС глава администрации Закаменского района Бурятии Сергей Гонжитов, также пострадали зерновые и кормовые культуры сельскохозяйственных производственных кооперативов, огороды на приусадебных участках. "Сейчас у нас работают три мобильные группы, продолжается обследование, подсчет ущерба, - сказал он. - По результатам этой работы на республиканском уровне будет решаться вопрос о выплате материальной помощи пострадавшим". В границах трех населенных пунктов Закаменского района введен режим ЧС.