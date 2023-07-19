Томские вузы впервые в России зачислят абитуриентов с проходными баллами за свой счет

Вузы таким образом принимают студентов в инженерные школы и на факультеты технических и естественных наук, количество абитуриентов, которые могут воспользоваться гарантированным зачислением в ТГУ, не ограничено

ТОМСК, 19 июля. /ТАСС/. Абитуриенты Томского государственного университета (ТГУ) и Томского политехнического университета (ТПУ) смогут сразу зачислиться на первый курс на ряд направлений, при наличии проходных баллов и передаче оригиналов документов. Оплачивать обучение будут сами вузы в случае, если абитуриент не пройдет на бюджет самостоятельно, сообщил ТАСС в среду начальник управления нового набора ТГУ Евгений Павлов.

"Каждый день мы формируем условный проходной балл. Если абитуриент проходит и приносит оригинал аттестата, то факультеты обязуются его зачислить. Ему выдается официальный, юридический документ, это подтверждающий. Фактически он уже становится "студентом"-первокурсником. <…> Московские вузы использовали подобный ход в качестве маркетингового, однако предварительное зачисление с выдачей гарантированного письма - это наша инновация. Такой практики в российских вузах не было", - сказал Павлов.

Он пояснил, что если абитуриент с гарантийным письмом на руках не проходит на бюджетное место, то университет берет на себя обязательства по оплате его обучения. Количество абитуриентов, которые могут воспользоваться гарантированным зачислением в ТГУ, не ограничено.

В ТГУ таким образом можно поступить на 8 факультетов и институтов - это физический факультет, радиофизический, физико-технический, механико-математический, факультет инновационных технологий, биологический институт, геолого-географический факультет и институт прикладной математики компьютерных наук.

В пресс-службе ТПУ сообщили, что вуз таким же способом зачисляет на 19 направлений в пяти инженерных школах: Инженерной школе ядерных технологий, Инженерной школе неразрушающего контроля и безопасности, Инженерной школе природных ресурсов, Инженерной школе новых производственных технологий и Инженерной школе энергетики. "Оплачивать их обучение университет будет из собственных средств, которые зарабатывает, например, на НИОКР", - сообщили ТАСС в пресс-службе ТПУ.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать меры по повышению престижа инженерно-технических профессий, финансированию подготовки кадров в области инженерного дела и информационной безопасности, а также разработать программу по производству отечественного учебного и лабораторного оборудования для школ, колледжей и вузов. Оборонно-промышленный комплекс РФ столкнулся с нехваткой инженерных кадров на фоне увеличения госзаказа.