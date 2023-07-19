В Московской духовной академии началось Архиерейское совещание РПЦ

Запланировано выступление о подготовке комиссией документа "Об искажении православного учения о Церкви в деяниях Константинопольского Патриархата и выступлениях его представителей"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду возглавил Архиерейское совещание Русской православной церкви в Большом актовом зале Московской духовной академии в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщается на сайте РПЦ.

Перед началом совещания патриарх посетил Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, где поклонился мощам преподобного Сергия Радонежского.

По информации патриархии, на совещании присутствуют в том числе представитель Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополит Филиппопольский Нифон, представитель Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси епископ Моравичский Антоний, представитель Православной церкви Чешских земель и Словакии при Московском Патриаршем престоле архимандрит Серафим (Шемятовский) и представитель Православной церкви в Америке при Московском Патриаршем престоле протоиерей Даниил Андреюк.

В ходе совещания патриарх выступит с докладом. Также запланировано выступление председателя Синодальной библейско-богословской комиссии митрополита Венгерского и Будапештского Илариона о подготовке комиссией документа "Об искажении православного учения о Церкви в деяниях Константинопольского Патриархата и выступлениях его представителей".

Кроме того, в повестке значится доклад руководителя Правового управления Московской патриархии игумении Ксении (Чернеги) об изменениях в светском законодательстве. Участники заседания также примут итоговый документ Архиерейского совещания.

Архиерейские совещания - нерегулярный церковный орган, предыдущее подобное собрание прошло в 2015 году в Москве. Решение о проведении нового совещания иерархов было принято на заседании Священного синода РПЦ 29 декабря 2022 года. Тогда же синод постановил вернуться позже из-за "международной обстановки" к вопросу о проведении Архиерейского собора, которому наряду с Поместным собором принадлежит высшая власть в РПЦ. Профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин пояснил ТАСС, что перенос Архиерейского собора РПЦ связан, прежде всего, со сложностью приезда в Москву в нынешней ситуации архиереев Украинской православной церкви.