Сотрудникам Минпросвещения запретили пользоваться техникой Apple

Как пишет "Российская газета", такое решение было принято в целях реализации доктрины информационной безопасности РФ

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Минпросвещения России запретило своим сотрудникам использовать на работе технику Apple. Об этом в среду пишет "Российская газета" со ссылкой на документ в распоряжении издания.

"Исключить с 18 июля 2023 года использование федеральными государственными гражданскими служащими Министерства просвещения Российской Федерации, работниками Министерства просвещения Российской Федерации, замещающими должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской, а также сотрудниками организаций, подведомственных Министерству просвещения Российской Федерации, устройств, произведенных компанией-производителем Apple Inc., при производстве, передаче и распространении любым способом информации, образующейся в ходе осуществления ими служебной и трудовой деятельности при выполнении должностных обязанностей", - говорится в документе министерства.

Отмечается, что такое решение было принято в целях реализации доктрины информационной безопасности РФ. Как добавили в газете, таким способом в ведомстве стремятся обеспечить защиту и контроль за оборотом служебной информации.

Запрет Apple в других организациях

В Министерстве промышленности и торговли РФ запрет на использование телефонов IPhone введен с понедельника. 13 июля сообщалось о запрете на использование техники Apple в служебных целях для сотрудников всех организаций Ростеха. О планах запретить использовать устройства Apple заявляли и в Минцифры.

Шпионское ПО на устройствах Apple

Ранее в ФСБ России заявили о вскрытии совместно с ФСО разведывательной акции США через программу-вирус на мобильных устройствах Apple. Специалисты выявили "аномалии, характерные только для пользователей мобильных телефонов Apple и обусловленные работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения, использующего предусмотренные производителем программные уязвимости".

Согласно данным ФСБ, заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки, принадлежащих как российским абонентам, так и зарубежным пользователям, использующим sim-карты, зарегистрированные на диппредставительства и посольства в России, включая страны блока НАТО и постсоветского пространства, а также Израиль, Сирию и Китай.

Полученная российскими спецслужбами информация "свидетельствует о тесном сотрудничестве Apple с национальным разведсообществом, в частности АНБ США". Компания предоставляет широкие возможности по контролю за любыми лицами, представляющими интерес для Белого дома, сделали выводы в ФСБ.