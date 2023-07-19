Суд в Петербурге запретил три интернет-ресурса, рекламирующих экскурсии по крышам

Среди них, в частности, сообщество во "ВКонтакте" и каналы в Telegram и TikTok

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Кировский районный суд Санкт-Петербурга запретил информацию на трех интернет-страницах, которые рекламируют экскурсии по крышам. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Прокурор просил суд признать информацию, распространяемую на указанных сайтах, информацией, распространение которой запрещено на территории Российской Федерации. Суд иск удовлетворил", - говорится в сообщении.

Среди перечисленных в решении суда интернет-страниц - сообщество в социальной сети "ВКонтакте" и каналы в сервисах Telegram и TikTok. Как говорится в тексте, на ресурсах размещены сведения, которые позволяют "неопределенному кругу лиц осуществлять прогулки по крышам многоквартирных жилых домов и других зданий". Отмечается, что эта информация формирует позитивное отношение несовершеннолетних и молодежи к субкультуре руфинга, а кроме того, может нанести вред здоровью и психическому развитию детей.