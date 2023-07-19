19 июля, 10:22

СФ одобрил штрафы до 300 тыс. рублей за неустранение в срок нарушений закона об иноагентах

Рассматривать дела этой категории будут судьи, а составлять протоколы о правонарушениях смогут должностные лица Минюста

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, устанавливающий административную ответственность за невыполнение в срок предписания об устранении нарушений законодательства об иноагентах с максимальным наказанием в виде штрафа до 300 тыс. рублей.

Закон дополняет статью 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях новым составом. Так, за невыполнение в установленный срок законного предписания либо предупреждения Минюста об устранении нарушений законодательства об иностранных агентах для граждан устанавливается штраф в размере до 50 тыс. рублей, для должностных лиц - до 100 тыс. рублей или дисквалификация до двух лет, для юридических лиц - до 300 тыс. рублей.

Рассматривать дела этой категории будут судьи, а составлять протоколы о правонарушениях смогут должностные лица Минюста. 

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