19 июля, 10:44

В Барун-Хемчикском районе Тувы продлили карантин из-за сибирской язвы

Ограничительные меры будут действовать до 30 июля

ТАСС, 19 июля. Карантин из-за сибирской язвы продлили до 30 июля в Барун-Хемчикском районе Тувы после того как у одного из животных было обнаружено это заболевание. Об этом ТАСС сообщили в правительстве республики.

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"Карантин не будут снимать до 30 июля, так как противочумная станция выявила болезнь у вакцинированной лошади в Бижиктиг-Хая", - сообщил собеседник агентства, добавив, что заболевание у животного было обнаружено 10 июля и карантин может быть снят только через 20 дней после случая заболевания.

Карантин в районе был введен 1 июля. Прокуратура Республики Тыва 30 июня сообщала, что в селе Бижиктиг-Хая в Барун-Хемчикском районе Тувы местный житель госпитализирован с диагнозом "сибирская язва" после посещения чабанской стоянки. В хозяйстве, где находился мужчина, содержатся более 100 животных, которые не были вакцинированы. На стоянке постоянно проживают шесть человек, среди которых четверо детей. 6 июля диагноз подтвердился еще у четверых человек. Все заболевшие госпитализированы в республиканскую больницу. Сейчас четверо из них находятся под амбулаторным наблюдением, а один по-прежнему госпитализирован.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве много лет. 

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