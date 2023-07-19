СФ одобрил закон о дополнительных гарантиях обеспечения тайны завещания

Согласно документу, расширяется перечень лиц, обязанных не разглашать сведения относительно содержания и совершения завещания

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон, который расширяет перечень лиц, обязанных хранить тайну завещания, тем самым закрепляются дополнительные гарантии ее обеспечения.

Изменения вносятся в часть третью Гражданского кодекса РФ. Расширяется перечень лиц, обязанных не разглашать сведения относительно содержания и совершения завещания. Такая обязанность появляется у сотрудников, имеющих доступ к сведениям, которые касаются завещания и передаются из консульств через МИД России в Федеральную нотариальную палату с целью их внесения в единую информационную систему нотариата.

Одновременно сенаторы одобрили закон, который устанавливает обязанность консульских должностных лиц направлять электронные образы нотариальных документов в Федеральную нотариальную палату. Речь идет о сведениях об удостоверении, отмене завещания или доверенности в электронной форме с присоединением электронного образа удостоверенного нотариального документа. Такой документ подписывается квалифицированной электронной подписью с применением средств криптографической защиты информации.

Кроме того, нотариусы при регистрации действий по удостоверению или отмене завещания либо доверенности должны вносить в единую информационную систему нотариата электронный образ нотариального документа.