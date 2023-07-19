Петербуржцы пришли посмотреть на первую дневную репетицию парада ВМФ

В городе также приступили к оформлению пространства ко Дню ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Первая дневная репетиция Главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге и Кронштадте. На Дворцовой и Университетской набережных Петербурга, а также на стрелке Васильевского острова в этот день собралось большое количество людей, а лучшие места для просмотра были заняты задолго до начала репетиции, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Движение транспорта от Троицкого моста до Медного Всадника было перекрыто - на время проведения репетиции эта часть стала полностью пешеходной.

"Мы с семьей приехали в Петербург из Вологды на отдых. Про репетицию парада узнали случайно - просто гуляли здесь недалеко и решили посмотреть. Сын очень любит корабли, так что для нас это большая удача, ведь уезжать уже послезавтра. Атмосфера как на настоящем параде - классно, здорово", - поделился с корреспондентом ТАСС один из зрителей Михаил.

Собравшиеся смогли увидеть, как выглядел ботик Петра I, который ровно 300 лет назад впервые принял участие в параде. Он прошел в парадном строю на борту десантного катера "Алексей Баринов". Также зрители смогли оценить малый ракетный корабль "Зеленый Дол", сторожевой корабль "Неустрашимый", дизель-электрическую подводную лодку (ДЭПЛ) "Великие Луки", противодиверсионный катер "Юнармеец Дагестана", группу многоцелевых скоростных патрульных катеров Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу и другие суда. Параллельно в тренировке в Кронштадте приняли участие свыше 10 кораблей, в том числе корабли крупного водоизмещения.

В Петербурге экипажами было отработано следование по фарватеру Невы от Благовещенского до Троицкого мостов, а также приветственные маневры катера, на котором Главный военно-морской парад будет принимать президент России, верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин.

Подготовка города

В Петербурге также приступили к оформлению городского пространства ко Дню ВМФ. Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Городского центра рекламы и праздничного оформления, в общей сложности на рекламных конструкциях на улицах Санкт-Петербурга будет размещено 210 плакатов, посвященных празднику. С 14 июля на 10 электронных дисплеях транслируются видеоролики.

"В метрополитене под размещение плакатов планируется задействовать 794 стороны рекламных конструкций на балюстрадах эскалаторов и в вагонах поездов, а также планируется запустить звуковые ролики на эскалаторах", - добавили в пресс-службе.

К праздничной дате центр города украсят флагами, плакатами, баннерами и информационными конструкциями. Их можно будет увидеть, в частности, на Марсовом поле, стрелке Васильевского острова, Университетской набережной. Помимо этого, Дворцовый и Благовещенский мосты будут оформлены четырьмя композициями из более чем 400 флагов расцвечивания Военно-морского флота, а Троицкий мост украсят более 130 единиц стилизованных флагов на ограждениях моста.

Ранее ТАСС сообщал, что в День ВМФ, 30 июля, в Санкт-Петербурге и Кронштадте состоится Главный военно-морской парад.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля согласно указу президента РФ от 31 мая 2006 года.