19 июля, 10:42

На востоке Москвы пройдут курсы по ментальной арифметике для пенсионеров

Планируется, что занятия будут проводить два раза в неделю в дневные часы

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Курсы по ментальной арифметике пройдут в рамках проекта "Московское долголетие" для пенсионеров из района Гольяново. Об этом сообщает в среду префектура Восточного административного округа столицы.

"Для пенсионеров из Гольяново стартует курс по ментальной арифметике, процесс обучения запускает активное взаимодействие полушарий мозга по обмену информацией и положительно влияет на когнитивные способности человека", - сказали в префектуре со ссылкой на организаторов курса - сотрудников территориального центра соцобслуживания.

Здесь заметили, что при регулярных занятиях у участников улучшится память, разовьется мышление и воображение, появится способность легко усваивать большой объем информации и повысится концентрация внимания. Как ожидается, занятия будут проходить два раза в неделю в дневные часы. 

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