19 июля, 10:53

В Саратовской области для больных фенилкетонурией ввели ежемесячную выплату

В регионе живут 129 человек с фенилкетонурией, из них 83 - дети

САРАТОВ, 19 июля. /ТАСС/. Больным фенилкетонурией в Саратовской области ввели ежемесячную соцвыплату в размере 5 тыс. рублей. Соответствующий законопроект в среду в двух чтениях одобрили депутаты областной думы, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

"Законопроектом предлагается с 1 июля 2023 года установить дополнительную меру социальной поддержки в виде ежемесячной выплаты в размере 5 тыс. рублей гражданам, проживающим на территории Саратовской области, больным фенилкетонурией. Начиная с 2024 года, предлагается ежегодная индексация данной выплаты", - сказал исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты области Денис Давыдов.

Фенилкетонурия - наследственное генетическое заболевание, которое проявляется в нарушении обмена аминокислот. В этом случае организм не способен расщеплять фенилаланин, поступающий вместе с белковой пищей. При отсутствии лечения и специальной низкобелковой диеты может развиться тяжелая умственная отсталость.

По его словам, в Саратовской области живет 129 человек с фенилкетонурией, из них 83 - дети. Согласно пояснительной записке, ранее в регионе им не предоставляли какие-либо дополнительные меры соцподдержки в связи с заболеванием. 

Теги:
РоссияСаратовская область
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