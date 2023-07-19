Волгоград временно переименуют в Сталинград 3 сентября

Такое решение приняли депутаты городской думы

ВОЛГОГРАД, 19 июля. /ТАСС/. Волгоград будут временно переименовывать в Сталинград 3 сентября, в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Такое решение приняли депутаты городской думы, сообщила ее пресс-служба.

"Депутаты гордумы внесли изменения в решение "Об использовании наименования "город-герой Волгоград". В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве в перечне дней воинской славы, когда наш город наряду с привычным именем можно именовать Сталинградом, появилось 3 сентября - День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому 3 сентября в России будет отмечаться не только окончание Второй мировой войны, но и победа над милитаристской Японией.

С 1589 по 1925 год город назывался Царицыном, затем был переименован в Сталинград, а в 1961 году стал называться Волгоградом. Впервые решение о временном переименовании Волгограда в Сталинград в определенные дни было принято Волгоградской городской думой в 2013 году. В соответствии с ним наименование "город-герой Сталинград" устанавливается в качестве символа города и используется наряду с наименованием "город-герой Волгоград". Такими днями ранее были установлены 2 февраля, 23 февраля, 8 мая, 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября, 19 ноября, 9 декабря. Теперь к этим дням прибавляется также - 3 сентября.

В настоящее время в Волгограде также остается открытым вопрос о проведении референдума по переименованию города в Сталинград на постоянной основе. Как ранее ТАСС сообщал сопредседатель общественного совета по изучению мнения населения о переименовании города, председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков, сейчас опросы приостановлены, но тема с повестки не снята.