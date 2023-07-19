В аэропорту Пскова состоялся запуск первого международного авиарейса в Минск

Полеты выполняет авиакомпания Nordwind

ПСКОВ, 19 июля. /ТАСС/. Первый международный авиарейс в аэропорту Пскова запустили в среду, он связал областной центр Псковской области с белорусским Минском. Полеты выполняет авиакомпания Nordwind, они будут осуществляться два раза в неделю - по средам и субботам, сообщила журналистам пресс-секретарь авиакомпании Nordwind Ольга Ваврищук.

"Авиакомпания Nordwind совместно с авиакомпанией "Икар" открывает прямое регулярное сообщение между Псковской областью и Республикой Беларусь. Рейсы Псков - Минск будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам. Время в пути составит порядка полутора часов. Что касается стоимости: от 2,5 тыс. рублей в зависимости от выбранного тарифа и времени рейса. Мы очень рады, что запускаем данный рейс, надеемся, что жители и гости Псковской области по достоинству оценят данный вид транспорта по данному направлению. Мы очень надеемся, что направление будет востребовано", - сказала Ваврищук.

Она также уточнила, что загрузка первого рейса составила порядка 50%. Рейс обслуживают воздушные судна Embraer 190 на 110 пассажирских мест. На ближайшие даты на следующую неделю, как следует из данных сайта авиакомпании, стоимость билета из Пскова в Минск начинается от 2 909 рублей, а из Минска в Псков - от 4 746 рублей.

Псковский аэропорт был основан в 1944 году, тогда он использовался только для военных целей. Позже он начал выполнять пассажирские рейсы. На данный момент объект является аэродромом совместного базирования. Кроме обслуживания гражданских самолетов, он предоставляет свои мощности для ВВС России. Взлетно-посадочная полоса позволяет принимать воздушные суда среднего класса. По итогам участия в проекте "Великие имена России" псковский аэропорт получил имя княгини Ольги.